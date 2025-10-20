Thiago Motta Juventus atto secondo Gazzetta il ritorno a Torino è davvero possibile? Cosa filtra oggi sull’allenatore esonerato a marzo | il punto
Thiago Motta Juventus, il tecnico è ancora sotto contratto: in caso di esonero di Tudor, il suo nome è un’opzione insieme a Mancini e Spalletti. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo. La sconfitta di Como ha aperto ufficialmente la crisi della Juventus e, inevitabilmente, ha acceso i riflettori sulla posizione di Igor Tudor. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone. Il casting per l’eventuale dopo-Tudor è già partito, e tra i nomi sul tavolo spunta anche l’ipotesi più clamorosa di tutte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
