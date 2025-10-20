The Witcher 4 | Liam Hemsworth riscrive Geralt di Riva? Più empatia e meno stoiciso
La quarta stagione di The Witcher è uno degli eventi più attesi su Netflix e debutterà il 30 ottobre. L’attenzione è tutta sul drastico cambio di casting: Liam Hemsworth farà il suo debutto come Geralt di Rivia, prendendo il posto dell’amatissimo Henry Cavill. Ma l’arrivo di Hemsworth porterà con sé non solo un volto nuovo, ma anche un significativo cambiamento nella personalità di Geralt, il cacciatore di mostri potenziato dalla magia. Liam Hemsworth: un Geralt di Rivia più emotivo e con “umorismo asciutto”. La serie fantasy, basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski (già celebri per la serie di videogiochi), è stata un successo globale sin dal debutto nel 2019. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
