The Running Man Glen Powell e l' approvazione di Stephen King | Una grande tensione

Glen Powell e il regista Edgar Wright hanno raccontato la grande tensione nell'attesa dell'approvazione di Stephen King per l'adattamento di The Running Man. Stanno infatti per portare al cinema, dal 13 novembre, il suo "L'uomo in fuga". 🔗 Leggi su Comingsoon.it

