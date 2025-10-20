The Running Man Glen Powell e l' approvazione di Stephen King | Una grande tensione
Glen Powell e il regista Edgar Wright hanno raccontato la grande tensione nell'attesa dell'approvazione di Stephen King per l'adattamento di The Running Man. Stanno infatti per portare al cinema, dal 13 novembre, il suo "L'uomo in fuga". 🔗 Leggi su Comingsoon.it
È già disponibile il trailer italiano ufficiale di The Running Man, il film basato su un racconto di Stephen King, diretto da Edgar Wright e interpretato da Glen Powell. #TheRunningMan https://cineradar.it/news/running-man-trailer-ita/… - X Vai su X
Glen Powell, Lee Pace e il regista Edgar Wright al New York Comic Con #TheRunningMan, dal 13 novembre solo al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
Glen Powell deve a Stephen King il ruolo in The Running Man - La star di Top Gun: Maverick sarà il protagonista del prossimo adattamento del romanzo di King diretto da Edgar Wright ma è dovuto passare per l'approvazione del celebre scrittore ... Lo riporta movieplayer.it
The Running Man, Glen Powell ha dovuto attendere l'ok di Stephen King - Edgar Wright firma la regia del nuovo The Running Man, approvato da Stephen King, in uscita a novembre 2025 con Glenn Powell protagonista. Da cinema.everyeye.it
The Running Man, Stephen King recensisce il nuovo film e lo paragona ad un celebre film d'azione - Stephen King si è nuovamente espresso su uno degli ultimi adattamenti cinematografici tratto da una sua opera letteraria: ecco cosa ne pensa di The Running Man. Secondo comingsoon.it