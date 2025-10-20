The Rocky Horror Picture Show | al cinema in versione restaurata in 4K il cult movie che ha segnato un' epoca

La Cineteca di Bologna distribusce dal 27 ottobre quello che è diventato più di un film, ma un vero e proprio (e irresistibile) fenomeno culturale. Ecco il nuovo trailer di The Rocky Horror Picture Show. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Rocky Horror Picture Show: al cinema in versione restaurata in 4K il cult movie che ha segnato un'epoca

Altri contenuti sullo stesso argomento

The Rocky Horror Show: partecipa all'estrazione finale dei biglietti per lo spettacolo a Bologna, Trieste e Milano - facebook.com Vai su Facebook

The Rocky Horror Show: UFFICIALE a teatro a Bologna, Trieste e Milano. Tutte le info 7-9 11 2025 - BOLOGNA, Teatro Duse 11-16 11 2025 - TRIESTE, Teatro Rossetti 18-23 11 2025 - MILANO, TAM Teatro Arcimboldi - X Vai su X

The Rocky Horror Picture Show dal 27 ottobre torna al cinema - In occasione dei 50 anni dall'uscita, il film cult The Rocky Horror Picture Show dal 27 ottobre torna nelle sale italiane in versione restaurata 4K grazie al progetto "Il Cinema Ritrovato. Scrive ansa.it

The Rocky Horror Picture Show: al cinema in versione restaurata in 4K il cult movie che ha segnato un'epoca - La Cineteca di Bologna distribusce dal 27 ottobre quello che è diventato più di un film, ma un vero e proprio (e irresistibile) fenomeno culturale. Secondo comingsoon.it

The Rocky Horror Picture Show con animazione - Alieno, travolgente, irriverente: The Rocky Horror Picture Show è molto più di un film. Riporta laprovinciacr.it