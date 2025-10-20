The Mandalorian & Grogu | Jeremy Allen White spoilera parti della trama e il suo personaggio

L'attore, che tra pochi giorni sarà al cinema con il biopic su Bruce Springsteen, ha forse rivelato troppo del suo imminente debutto nella saga di Star Wars dove interpreterà il personaggio del figlio di Jabba the Hutt Quello che ci riserverà la storia di The Mandalorian & Grogu, una volta uscito al cinema il nuovissimo film della saga di Star Wars, rimane ancora avvolto nel mistero. Tuttavia, sembra che Rotta the Hutt, figlio di Jabba the Hutt, avrà un ruolo più importante del previsto. Da tempo circolano voci secondo cui il protagonista Din Djarin (ancora interpretato da Pedro Pascal) potrebbe avere il compito di salvare Rotta, ma le recenti dichiarazioni di Jeremy Allen White potrebbero aver spoilerato che questa avventura sarà più che altro un'impresa di squadra! Ospite del Graham Norton Show, White è stato interrogato sul . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Mandalorian & Grogu: Jeremy Allen White spoilera parti della trama e il suo personaggio

Leggi anche questi approfondimenti

Jeremy Allen White ha detto che "gran parte" di THE MANDALORIAN AND GROGU è incentrata su Rotta "e il Mandaloriano che corrono insieme". Interpretate voi... - facebook.com Vai su Facebook

The Mandalorian and Grogu dal 20 maggio nel tuo The Space Cinema! - X Vai su X

The Mandalorian & Grogu, Rotta the Hutt sarà un alleato di Din Djarin? - Le ultime parole di Jeremy Allen White ci fanno pensare che Rotta the Hutt sia destinato a non essere il villain di The Mandalorian & Grogu ... Lo riporta cinema.everyeye.it

The Mandalorian & Grogu, Jeremy Allen White svela come si è unito a Star Wars - Jeremy Allen White ha rotto il silenzio sul coinvolgimento in The Mandalorian & Grogu e racconta come si è unito al cast del prossimo film di Star Wars. Come scrive comingsoon.it

The Mandalorian & Grogu, Sigourney Weaver avrà solo un piccolo ruolo? Cosa sappiamo - Sigourney Weaver è l'attesa new entry nel film The Mandalorian & Grogu: ecco le prime anticipazioni sul suo personaggio! cinema.everyeye.it scrive