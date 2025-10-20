The Mandalorian & Grogu | Jeremy Allen White rivela nuovi dettagli su Rotta The Hutt e la malavita in Star Wars

The Mandalorian & Grogu si prepara a catapultare Din Djarin e il suo protetto, Grogu, in una nuova e pericolosa avventura sul grande schermo. Ma il duo non sarà solo: il film introdurrà un personaggio di peso direttamente collegato alla famigerata malavita di Star Wars: Rotta the Hutt, il figlio di Jabba. Confermato e attesissimo, Rotta the Hutt non sarà solo un cameo. Le recenti immagini teaser e le notizie dal set hanno svelato che l’Hutt, visto l’ultima volta come un viscido neonato in Star Wars: The Clone Wars, sarà una figura centrale. A dare la voce a Rotta, ora adulto, sarà l’attore vincitore di un Emmy Jeremy Allen White. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Mandalorian & Grogu: Jeremy Allen White rivela nuovi dettagli su Rotta The Hutt e la malavita in Star Wars

