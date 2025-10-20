The Elixir | su Netflix arriva un nuovo film horror trama e quando esce
Non capita molto spesso di vedere film horror indonesiani, ma il mese di Halloween porta su Netflix questo e altro. Si parla di “The Elixir” (titolo originale: "Abadi Nan Jaya"), una produzione ad alta tensione, con zombie ancorati e radici culturali locali. Diretto da Kimo Stamboel, alla sua. 🔗 Leggi su Today.it
The Elixir, il nuovo horror in arrivo il 23 ottobre, di Kimo Stamboel: di cosa parla - Su Netflix arriva "The Elixir", un nuovo horror indonesiano in cui la ricerca dell'eterna giovinezza attraverso un elisir tradizionale scatena una terrificante e originale apocalisse zombie. Riporta tag24.it