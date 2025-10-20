The Diplomat 3 si chiude con il finale più amaro e sconcertante della serie

Questo articolo contiene spoiler importanti sul finale della serie The Diplomat 3 Il finale della terza stagione di The Diplomat è a dir poco sorprendente. Il thriller politico di Netflix che ha appassionato gli abbonati della piattaforma negli ultimi anni è tornato con nuovi episodi e una cospirazione inimmaginabile. Quello che all'inizio sembrava un racconto incentrato sulle vite separate di Kate e Hal, lei rimasta in Inghilterra e lui tornato negli Stati Uniti per fare da vicepresidente di Grace Penn al suo posto, vede la prima svolta quando il governo americano è costretto ad ammettere al primo ministro britannico di essere responsabile del bombardamento della HMS Courageous al centro di tutta la serie (anche se gli mentono dicendogli che è stato il presidente Rayburn). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

