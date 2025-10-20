The Diplomat 3 si chiude con il finale più amaro e sconcertante della serie

Questo articolo contiene spoiler importanti sul finale della serie The Diplomat 3 Il finale della terza stagione di The Diplomat è a dir poco sorprendente. Il thriller politico di Netflix che ha appassionato gli abbonati della piattaforma negli ultimi anni è tornato con nuovi episodi e una cospirazione inimmaginabile. Quello che all'inizio sembrava un racconto incentrato sulle vite separate di Kate e Hal, lei rimasta in Inghilterra e lui tornato negli Stati Uniti per fare da vicepresidente di Grace Penn al suo posto, vede la prima svolta quando il governo americano è costretto ad ammettere al primo ministro britannico di essere responsabile del bombardamento della HMS Courageous al centro di tutta la serie (anche se gli mentono dicendogli che è stato il presidente Rayburn). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Diplomat 3 si chiude con il finale più amaro e sconcertante della serie

Scopri altri approfondimenti

Ultimi giorni per candidarti al Master Progea Il 6 ottobre si chiude il bando dell’Università degli Studi di Milano per partecipare alle selezioni di Progea, il Master in Progettazione e organizzazione di fiere, eventi e congressi. Link al bando in bio Progea ha Vai su Facebook

The Diplomat 3 si chiude con il finale più amaro e sconcertante della serie - Nessuno ha visto arrivare l'ultimo colpo di scena di The Diplomat 3 e quando è giunto, è stato uno choc, con uno dei protagonisti a rivelarsi... Come scrive gqitalia.it

The Diplomat 3, spiegazione del finale della terza stagione della serie Netflix - Ecco come si conclude la terza stagione di The Diplomat, la fortunatissima serie TV tornata in questi giorni su Netflix ... Lo riporta serial.everyeye.it

The Diplomat 3 Recensione: un leggero passo in avanti, ma sempre superficiale - Giunti alla terza stagione, The Diplomat continua ad essere una serie superficiale, salvata in parte soltanto da una storyline più interessante. Si legge su serial.everyeye.it