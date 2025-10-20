Teverola evade dai domiciliari | carabinieri lo aspettano sotto casa Lui scappa e viene arrestato

Evade dai domiciliari, ma viene inseguito e bloccato. È accaduto nella serata di ieri, domenica 19 ottobre 2025 a Teverola, nel casertano, dove i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Aversa hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Teverola, evade dai domiciliari: carabinieri lo aspettano sotto casa. Lui scappa e viene arrestato

