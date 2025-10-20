Terzo giorno di mobilitazione dei lavoratori Brt di Melpignano | le rassicurazioni di Prefettura e Provincia

Lecceprima.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MELPIGNANO – Terza giornata di mobilitazione in sciopero per i driver, dipendenti di una società operante in appalto della Brrt di Melpignano: giungono le prime rassicurazioni. La vertenza, avviata lo scorso 17 ottobre, ha visto nella giornata degli sviluppi. In mattinata si è infatti tenuto un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

