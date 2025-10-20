Terzic Juve Tuttosport spunta anche l’ex allenatore del Borussia Dortmund per l’eventuale cambio in panchina! Tutte le ultimissime novità

Terzic Juve, si allunga la lista dei candidati per la panchina: anche il tedesco nel casting bianconero, ma restano vive le piste italiane. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo sottilissimo. La pesante sconfitta subita dalla Juventus sul campo del Como ha aperto ufficialmente la crisi e messo Igor Tudor sulla graticola. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone. Il casting per l’eventuale dopo-Tudor si arricchisce di un nuovo, importante nome internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

