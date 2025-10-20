Terza edizione degli Italpress Awards alla cena di gala della NIAF a Washington
Terza edizione degli Italpress Awards a Washington. La cerimonia, che si è svolta nell’ambito del 50mo anniversario della Cena di Gala della NIAF è stata presieduta da Robert Allegrini e presentata da Stefano Vaccara. Sono stati 10 i vincitori di quest’anno: il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il presidente dell’Enav Pasqualino Monti, quello dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo, la presidente di Federturismo Marina Lalli, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York Claudio Pagliara, l’amministratore delegato di ADR Aeroporti di Roma Marco Troncone, il presidente della Fiera del Levante Gaetano Frulli, e il Gruppo Menarini rappresentato dal direttore della Comunicazione Valeria Speroni Cardi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
