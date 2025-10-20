Terza categoria Castellina scalo e Quercegrossa vittorie convincenti

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel girone senese di terza categoria vincono le tre capoliste e la classifica si allunga! Agrestone-San Rocco 1-4: segna Dede per i locali, mentre per gli ospiti ci sono due doppiette di Passaretti e Merka (il secondo al 90’ su rigore). Geggiano-Sangimignanese 0-1: è Gelli a decidere il match. Chiusdino-Virtus Biancoazzurra 2-2: valdelsani in vantaggio al 7’ con Furno ma Kamara pareggia al 19’ su rigore. Nella ripresa al 55’ segna Manca per i locali ed all’84’ Shullani fa il 2-2. Cus Siena-Meroni 2-3: le reti di Barbetti, Pecciarelli e De Carlo regalano al Meroni una vittoria più sofferta del previsto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

terza categoria castellina scalo e quercegrossa vittorie convincenti

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Castellina scalo e Quercegrossa, vittorie convincenti

Leggi anche questi approfondimenti

terza categoria castellina scaloTerza categoria. Castellina scalo e Quercegrossa, vittorie convincenti - Nel girone senese di terza categoria vincono le tre capoliste e la classifica si allunga! Si legge su sport.quotidiano.net

Calcio Terza categoria. Tra Quercegrossa e Castellina Scalo duello da brividi - Due squadre del girone senese del campionato di terza categoria, Quercegrossa e Castellina Scalo, si sfidano per la seconda e terza posizione in classifica. Scrive lanazione.it

terza categoria castellina scaloCalcio Terza categoria. Due delle tre capoliste giocano d’anticipo - Due delle tre capoliste del girone senese del campionato di terza categoria anticipano ad oggi i loro impegni: il ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Terza Categoria Castellina Scalo