terza categoria castellina scalo e quercegrossa vittorie convincenti

Nel girone senese di terza categoria vincono le tre capoliste e la classifica si allunga! Agrestone-San Rocco 1-4: segna Dede per i locali, mentre per gli ospiti ci sono due doppiette di Passaretti e Merka (il secondo al 90' su rigore). Geggiano-Sangimignanese 0-1: è Gelli a decidere il match. Chiusdino-Virtus Biancoazzurra 2-2: valdelsani in vantaggio al 7' con Furno ma Kamara pareggia al 19' su rigore. Nella ripresa al 55' segna Manca per i locali ed all'84' Shullani fa il 2-2. Cus Siena-Meroni 2-3: le reti di Barbetti, Pecciarelli e De Carlo regalano al Meroni una vittoria più sofferta del previsto.

