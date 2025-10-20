Terrore al bar | uomo con giacca pitonata e mannaia entra gira tra i tavoli e dà di matto

Quicomo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacca pitonata e una mannaia, o comunque un grosso coltello da cucina di almeno trenta centimetri, in mano. Così un ragazzo ha creato momenti di grande paura ieri pomeriggio intorno alle 17 in un bar di via Matteotti, nel pieno centro di Mariano Comense.Giacca pitonata e mannaia in manoSecondo i. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

