Terrore al bar | uomo con giacca pitonata e mannaia entra gira tra i tavoli e dà di matto
Giacca pitonata e una mannaia, o comunque un grosso coltello da cucina di almeno trenta centimetri, in mano. Così un ragazzo ha creato momenti di grande paura ieri pomeriggio intorno alle 17 in un bar di via Matteotti, nel pieno centro di Mariano Comense.Giacca pitonata e mannaia in manoSecondo i. 🔗 Leggi su Quicomo.it
