Terremoto oggi ai Campi Flegrei poco prima di mezzanotte Continua lo sciame sismico

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciame sismico, quasi 50 terremoti registrati in tutta la giornata di domenica nella caldera vulcanica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

terremoto oggi campi flegreiTerremoto oggi in Friuli Venezia Giulia, 19 ottobre, scossa di magnitudo 2.6 in provincia di Udine: dati Ingv - L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella giornata di oggi, domenica 19 ottobre, una scossa di terremoto di magnitudo 2. centrometeoitaliano.it scrive

terremoto oggi campi flegreiTerremoto ai Campi Flegrei con 40 scosse registrate nella notte tra il 18 e il 19 ottobre: cosa sta succedendo - Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei: oltre 40 scosse registrate nella notte tra il 18 e il 19 ottobre. Secondo virgilio.it

Terremoto: intensa scossa ai Campi Flegrei, avvertita anche a Napoli, gli aggiornamenti - La scossa (di cui non conosciamo ancora la magnitudo) è stata avvertita distintamente in diversi quartieri di Napoli, tra cui Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura e Agnano, nonché nei comuni limitrofi come P ... Come scrive ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Oggi Campi Flegrei