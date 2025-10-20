Terni uomo si sdraia sui binari in attesa del treno | tratto in salvo dall' intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri

Attimi di tensione e intervento provvidenziale delle Forze dell'Ordine nel primo pomeriggio di lunedì 20 ottobre a Terni, quando un uomo di 60 anni si è disteso sui binari della linea ferroviaria all’altezza della zona industriale di Maratta. Sul posto sono giunti rapidamente i Vigili del Fuoco e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

