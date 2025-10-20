Terni Stefano Bandecchi riconosce la bimba di Valeria e Alessandra | Sulle coppie omogenitoriali in Italia strada ancora in salita

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi questa mattina - lunedì 20 ottobre - ha firmato a Palazzo Spada gli atti di riconoscimento di una coppia omogenitoriale nei confronti di una bimba. Le signore che hanno riconosciuto la bimba sono Valeria Zinco e Alessandra Federici.

Maria Rosaria Boccia correrà alle prossime elezioni regionali in Campania con "Dimensione Bandecchi", la lista del sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Che per lanciare la candidatura, ha detto: "Maria Rosaria e io ci siamo sposati, finché morte non ci separi

#Polizia #Postale #Terni: al #vertice c'è Stefano #Rossetti

Terni, Bandecchi riconosce la figlia di due madri: «Amore e rispetto legami fondanti della famiglia» - Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha firmato l'atto di riconoscimento di figlio da parte di una coppia omogenitoriale.

Terni, ok dal sindaco al riconoscimento della figlia con due madri. Bandecchi: "La famiglia è amore e rispetto" - A palazzo Spada, giovedì 9 ottobre, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, in qualità di ufficiale di governo, ha firmato l'atto di riconoscimento della figlia da parte di una coppia omogenitoriale.

Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi: il sì mentre il sindaco di Terni fa il pizzaiolo a Napoli - L'annuncio è arrivato ieri, mercoledì 15 ottobre, a Napoli, durante la visita del leader di ...