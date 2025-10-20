Terni nuova vita per un' attività del centro cittadino | L' aspetto cambia i valori no
Si è tenuta nel pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025, al civico 120 di Corso Vecchio, Terni, la festa di inaugurazione del nuovo “Emporio Altromercato” gestito ora dalla Cooperativa Monimbò. L’evento, sotto il nome di “Ch ch change!”, ha celebrato il recente rinnovo della storica bottega ternana. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Riorganizzazione sanità e nuova ospedale di Terni, la Cgil a tutto tondo sul tema La Camera del lavoro ternana fa il punto alla luce della discussione in corso tra istituzioni e forze politiche (AVInews) – Terni, 17 ott. – “Come sosteniamo da tempo, il territorio ter - facebook.com Vai su Facebook
Tennistavolo, nasce a Terni una nuova società: «Volontà di rilanciare uno sport che pochi conoscono» - X Vai su X
Grande Fratello, Helena lascia Milano: nuova vita e convivenza con Javier a Terni - La fine dell'estate segna l’inizio di una nuova vita per due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Lo riporta it.blastingnews.com