Terni Gino Cecchettin agli studenti delle superiori | Per chiedere scusa ci vuole molto più coraggio che usare la violenza

“Sono un papà e non il signor o dottor Gino Cecchettin”. Ha iniziato il suo intervento rivolgendosi agli oltre cinquecento studenti presenti nella sala ‘Blu’ di palazzo Gazzoli. L’incontro di stamattina – lunedì 20 ottobre - denominato ‘Dialogo aperto sull’educazione al rispetto, sul contrasto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

