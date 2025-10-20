Terni controlli straordinari dei Carabinieri alla circolazione | due denunciati per guida sotto l’effetto di alcol e droga

Ternitoday.it | 20 ott 2025

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Terni hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di auto e motoveicoli.L’attività, finalizzata alla prevenzione e al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

