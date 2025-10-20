Terni controlli straordinari dei Carabinieri alla circolazione | due denunciati per guida sotto l’effetto di alcol e droga

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Terni hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione alla verifica delle condizioni psico-fisiche dei conducenti di auto e motoveicoli.L’attività, finalizzata alla prevenzione e al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Terni: in #scooter senza #patente, #multata per 5 mila euro. Due #denunce https://umbriaon.it/terni-in-scooter-senza-patente-e-viene-multata-per-5-mila-euro-due-denunce/… #Umbria #controlli #multe #sanzioni #carabinieri #Arma - X Vai su X

https://terninrete.it/notizie-di-terni-terni-tre-patenti-ritirate-per-guida-sotto-leffetto-di-alcol-o-droga-e-42-multe-nei-controlli-nella-movida/ - facebook.com Vai su Facebook

Terni. Controlli nella “movida”: identificate 89 persone, 42 sanzioni al Codice della Strada e tre patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol o droga - NewTuscia – TERNI – Nella serata di sabato 18 ottobre, la Questura ha svolto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti ... Riporta newtuscia.it

Terni, operazione movida sicura. Controlli su 89 persone, 42 multe e 3 patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol e droga - Il servizio, coordinato dal vice questore Francesco Falciola, ha visto l’impiego congiunto di numerosi equipaggi di tutte le forze dell'ordine ... Come scrive corrieredellumbria.it

Terni, controlli per la "Movida sicura": 28 multe per sosta irregolare e marciapiedi invasi da auto e scooter - Le pattuglie interforze hanno presidiato le principali vie del centro, da piazza Tacito a largo Ottaviani, fino a via Cavour e via Carrara ... Come scrive corrieredellumbria.it