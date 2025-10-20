Novità d’autunno al Terminale, Casa del Cinema. Dal 28 ottobre si aggiungerà una proiezione pomeridiana anche nei giorni feriali: saranno quindi sempre tre, indicativamente alle 17, 19 e 21,15. In questa fascia oraria saranno previste anche proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano, per rispondere alla sempre maggiore richiesta di film non doppiati. Anche il bar avrà un’apertura anticipata. Per il nuovo spettacolo pomeridiano saranno proposte condizioni speciali per gli studenti, con biglietto a 5 euro, e per gli associati di Spi Cgil e Università del Tempo libero Eliana Monarca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terminale, la Casa del cinema. Più proiezioni nel pomeriggio cineconcerti e stand up comedy