Terapia somministrata in ritardo il neonato resta invalido al 100% | maxi risarcimento di 4,6 milioni di euro
Se la terapia corretta fosse stata somministrata anche solo 12 ore prima del collasso quei danni irreversibili non ci sarebbero stati e il bambino avrebbe potuto condurre una vita normale. I motivi della condannaCosì – come riporta Ansa – hanno spiegato i periti del Tribunale civile di Monza che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il 17 settembre, presso l’Ospedale Microcitemico “A. Cao” di Cagliari, è stato realizzato un #intervento storico: per la prima volta in Sardegna è stata somministrata una #terapia genica per l’atrofia muscolare spinale (#SMA). La piccola paziente, una bimba di p - facebook.com Vai su Facebook
Atrofia muscolare spinale, la terapia genica somministrata per la prima volta in Sardegna - X Vai su X
Cà Foncello di Treviso, il fisioterapista per neonati entra in terapia intensiva neonatale - Conclusa positivamente la fase sperimentale del progetto che vede i professionisti di neuro- Lo riporta quotidianosanita.it
Screening neonatale: test salvavita ma non si fa in tutta Italia (per alcune malattie) - Può capitare a qualsiasi coppia che attende un figlio: il bambino nasce con una malattia genetica invalidante o persino fatale, che però oggi si può curare, ma non può beneficiare della terapia perché ... Si legge su corriere.it
Famiglie al centro nella Terapia intensiva neonatale di Pescara, aperta a mamme e papà 24 ore su 24 - È nell’alleanza terapeutica con le famiglie, la forza dell’Unità operativa complessa di Neonatologia dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara. corriere.it scrive