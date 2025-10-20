Terapia somministrata in ritardo il neonato resta invalido al 100% | maxi risarcimento di 4,6 milioni di euro

Monzatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se la terapia corretta fosse stata somministrata anche solo 12 ore prima del collasso quei danni irreversibili non ci sarebbero stati e il bambino avrebbe potuto condurre una vita normale. I motivi della condannaCosì – come riporta Ansa – hanno spiegato i periti del Tribunale civile di Monza che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

terapia somministrata ritardo neonato“Neonato curato tardi, danni neurologici permanenti per colpa dei medici”: maxi risarcimento da 4,6 milioni - Il tribunale civile: medici colpevoli di omissione terapeutica e ritardo diagnostico nonostante i sintomi evidenti. Da msn.com

Cà Foncello di Treviso, il fisioterapista per neonati entra in terapia intensiva neonatale - Conclusa positivamente la fase sperimentale del progetto che vede i professionisti di neuro- Segnala quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Terapia Somministrata Ritardo Neonato