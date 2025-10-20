Terapia somministrata in ritardo il neonato resta invalido al 100% | maxi risarcimento di 4,6 milioni di euro
Se la terapia corretta fosse stata somministrata anche solo 12 ore prima del collasso quei danni irreversibili non ci sarebbero stati e il bambino avrebbe potuto condurre una vita normale. I motivi della condannaCosì – come riporta Ansa – hanno spiegato i periti del Tribunale civile di Monza che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Terapia somministrata in ritardo, il neonato resta invalido al 100%: maxi risarcimento di 4,6 milioni di euro https://ift.tt/Qz7ka3t https://ift.tt/odHrYaw - X Vai su X
Per la prima volta al Policlinico di Bari è stata somministrata la terapia genica per la cura della maculopatia senile essudativa. Il merito di aver proposto l'innovativa terapia va all'UOC di Oculistica del Policlinico diretta dal prof. Francesco Boscia, ordinario di Oft Vai su Facebook
“Neonato curato tardi, danni neurologici permanenti per colpa dei medici”: maxi risarcimento da 4,6 milioni - Il tribunale civile: medici colpevoli di omissione terapeutica e ritardo diagnostico nonostante i sintomi evidenti. Da msn.com
Cà Foncello di Treviso, il fisioterapista per neonati entra in terapia intensiva neonatale - Conclusa positivamente la fase sperimentale del progetto che vede i professionisti di neuro- Segnala quotidianosanita.it