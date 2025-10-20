Tentato omicidio al Quarticciolo | 48enne accusato di aver sparato a un ragazzo per una guerra di droga

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 48 anni, già detenuto a Regina Coeli per reati di droga, è accusato del tentato omicidio di un 25enne tunisino ferito a colpi di pistola il 7 luglio al Quarticciolo. Le indagini dei carabinieri, basate su testimonianze e video, ricondurrebbero la sparatoria a contrasti tra bande rivali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

