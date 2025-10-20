Tentato omicidio a Roma guerra tra pusher | 48enne spara a un ragazzo di 25 anni al Quarticciolo

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 48enne romano è stato arrestato per tentato omicidio dopo una sparatoria al Quarticciolo, legata al controllo della piazza di spaccio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tentato omicidio a roma guerra tra pusher 48enne spara a un ragazzo di 25 anni al quarticciolo

© Notizie.virgilio.it - Tentato omicidio a Roma, guerra tra pusher: 48enne spara a un ragazzo di 25 anni al Quarticciolo

Argomenti simili trattati di recente

tentato omicidio roma guerraTentato omicidio a Roma, guerra tra pusher: 48enne spara a un ragazzo di 25 anni al Quarticciolo - Un 48enne romano è stato arrestato per tentato omicidio dopo una sparatoria al Quarticciolo, legata al controllo della piazza di spaccio. Riporta virgilio.it

tentato omicidio roma guerraLa prigione dorata del “Principe” Matteo Costacurta: 14 anni per tentato omicidio, ma sconta la pena in una clinica di lusso - Matteo Costacurta, 40 anni, è cresciuto nei salotti eleganti dei Parioli, tra partite di polo, ville fuori città e amicizie influenti. Come scrive msn.com

tentato omicidio roma guerraTentato omicidio a Roma: accoltella uomo e poi gli incendia la roulotte - Ad agosto aveva accoltellato un connazionale e poi aveva incendiato la sua roulotte. Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tentato Omicidio Roma Guerra