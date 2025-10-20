Tentato omicidio a Roma guerra tra pusher | 48enne spara a un ragazzo di 25 anni al Quarticciolo

Un 48enne romano è stato arrestato per tentato omicidio dopo una sparatoria al Quarticciolo, legata al controllo della piazza di spaccio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tentato omicidio a Roma, guerra tra pusher: 48enne spara a un ragazzo di 25 anni al Quarticciolo

Argomenti simili trattati di recente

È stato condannato per tentato omicidio. Secondo i giudici «è invasato e si definisce fascista». Ma a causa di un'operazione non può stare in carcere. E ha bisogno di fisioterapia - facebook.com Vai su Facebook

Due coltellate fuori dalla discoteca: tentato omicidio davanti al Nice, arrestato ragazzo di 22 anni https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/19/news/tentato_omicidio_nice_saxa_rubra_coltellate_arresto-424923204/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Tentato omicidio a Roma, guerra tra pusher: 48enne spara a un ragazzo di 25 anni al Quarticciolo - Un 48enne romano è stato arrestato per tentato omicidio dopo una sparatoria al Quarticciolo, legata al controllo della piazza di spaccio. Riporta virgilio.it

La prigione dorata del “Principe” Matteo Costacurta: 14 anni per tentato omicidio, ma sconta la pena in una clinica di lusso - Matteo Costacurta, 40 anni, è cresciuto nei salotti eleganti dei Parioli, tra partite di polo, ville fuori città e amicizie influenti. Come scrive msn.com

Tentato omicidio a Roma: accoltella uomo e poi gli incendia la roulotte - Ad agosto aveva accoltellato un connazionale e poi aveva incendiato la sua roulotte. Lo riporta romatoday.it