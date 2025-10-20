Tentato furto nel supermercato manomessi sistemi di antitaccheggio | un uomo in arresto
Domenica pomeriggio i Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Faenza hanno arrestato un 34enne di origini straniere, ritenuto responsabile di un tentato furto all’interno di un supermercato di Faenza.L’uomo, infatti, sarebbe entrato nel negozio confondendosi tra i clienti, ma con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
- Preso - I due giorni, furto e tentato furto a martellate ai negozi. #portoviro #carabinieri #furti - facebook.com Vai su Facebook
Tentato omicidio, furto e armi: arrestate quattro persone - X Vai su X
A Faenza arrestato un 34enne per un tentato furto all’interno di un supermercato - I Carabinieri di Faenza hanno arrestato un 34enne ritenuto responsabile di un tentato furto all’interno di un supermercato di Faenza. Riporta ravennanotizie.it
Tenta il furto in un supermercato: arrestato 34enne dai Carabinieri - Nel pomeriggio di domenica i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un 34enne di origini straniere, ritenuto responsabile di tentato furto all’interno di un su ... Secondo ravennawebtv.it
Ruba cibo al supermercato e lo mangia tra gli scaffali, prima di fuggire inseguito dal vigilante - Prendeva la merce direttamente dagli scaffali del supermercato e la mangiava lì, seduta stante, tra le corsie. milanotoday.it scrive