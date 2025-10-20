Tentano di rubare bobine di rame in un cantiere a Bologna | sei arresti in flagrante

Intervento rapidissimo dei carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Bologna, che nella notte hanno arrestato sei persone, cinque uomini e una donna, accusate di tentato furto aggravato in concorso all’interno di un cantiere edile situato nel quartiere San Donato-San Vitale.I. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it