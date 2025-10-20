Tentano di rubare bobine di rame in un cantiere a Bologna | sei arresti in flagrante

Bolognatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento rapidissimo dei carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Bologna, che nella notte hanno arrestato sei persone, cinque uomini e una donna, accusate di tentato furto aggravato in concorso all’interno di un cantiere edile situato nel quartiere San Donato-San Vitale.I. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tentano rubare bobine rameAncora un tentato furto al deposito Terna di Marginone: il commando abbandona il rame trafugato - Segnalati in sei dalla sorveglianza in remoto nel cortile della struttura: arrivano i carabinieri e trovano il furgone con il maltolto ... Lo riporta luccaindiretta.it

Arrestato dopo la fuga. Ruba bobine di rame ad Albinia. I carabinieri lo scovano a Roma - GROSSETO È stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Prima Porta, ricercato da alcuni mesi anche dai carabinieri di Grosseto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal ... lanazione.it scrive

Altopascio, sventato furto di bobine di rame al deposito della Terna - Indagini in corso per risalire all’identità dei responsabili, un analogo tentativo di furto nello stesso deposito era stato sventato dai carabinieri il 30 agosto scorso Altopascio (Lucca), 5 ottobre ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tentano Rubare Bobine Rame