Tenta la truffa del finto nipote con un’82enne ma il marito è ex carabiniere | capisce tutto e chiama il 112

Si è finto un nipote nei guai e ha cercato di truffare una donna di 82 anni residente a Bari. Il piano dell'impostore è stato sventato dal marito dell'anziana, un carabiniere in pensione. L'uomo ha capito tutto e ha subito allertato le forze dell'ordine. Arrestato il presunto malvivente, un ragazzo di 18 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

