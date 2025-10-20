Tenta furto e rapina in poche ore 25enne arrestato dalla polizia

Bologna, 20 ottobre 2025 - Ha prima tentato di rubare un giubbotto da un negozio di via dei Mille e poi, in compagnia di un'altra persona rimasta ignota, degli alcolici da un ristorante di via San Vitale, minacciando il personale. L'uomo, di 25 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina aggravata continuata. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando alle 14 gli agenti delle Volanti del commissariato Due Torri - San Francesco sono stati allertati dal personale di un negozio di via dei Mille perché avevano notato un uomo che si aggirava con fare sospetto all'interno dell'attività. Il venticinquenne, infatti, aveva tentato di rubare un giubbotto dal valore di 60 euro, danneggiandolo nel tentativo di rimuovere il dispositivo antitaccheggio.

