Tenta di truffare coppia di anziani spacciandosi per il nipote in difficoltà | arrestato 18enne

Ha tentato di truffare una coppia di anziani a Palese, ma è stato fermato in tempo dalla polizia grazie alla prontezza di un ex carabiniere. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Volante della questura di Bari con l’accusa di tentata truffa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

