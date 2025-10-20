Tensioni Usa-Colombia Gustavo Petro richiama ambasciatore García-Peña per consultazioni e definisce omicidi gli attacchi a navi venezuelane

Daniel García-Peña, ambasciatore della Colombia presso gli Stati Uniti d'America, è stato chiamato.

