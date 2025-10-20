Tensioni Usa-Colombia Gustavo Petro richiama ambasciatore García-Peña per consultazioni e definisce omicidi gli attacchi a navi venezuelane

Lo strappo diplomatico arriva all'indomani della decisione del tycoon di ritirare importanti aiuti statunitensi alla Nazione colombiana, accusata di essere "macchina di produzione della droga" "Daniel García-Peña, ambasciatore della Colombia presso gli Stati Uniti d'America, è stato chiamato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Tensioni Usa-Colombia, Gustavo Petro richiama ambasciatore García-Peña "per consultazioni" e definisce "omicidi" gli attacchi a navi venezuelane

