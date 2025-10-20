Tennistavolo la Germania femminile e la Francia maschile conquistano il titolo agli Europei a squadre

Si chiudono gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, andati in scena a Zara, in Croazia: la Romania esce sconfitta nell’ultimo atto in entrambi i tabelloni, conquistando un doppio argento, con l’oro che va alla Francia tra gli uomini ed alla Germania tra le donne. Nella finale maschile la Romania cede alla Francia per 0-3, racimolando appena due game in tre incontri, mentre l’ultimo atto femminile vede le romene lottare maggiormente contro la Germania, venendo battute comunque per 0-3, ma conquistando nel complesso quattro game. EUROPEI A SQUADRE TENNISTAVOLO 2025. TORNEO MASCHILE Finale Francia-Romania 3-0 Alexis Lebrun-Iulian Chirita 3-0 (11-2, 11-6, 11-7) Felix Lebrun-Eduard Ionescu 3-1 (11-3, 9-11, 11-5, 11-4) Simon Gauzy-Ovidiu Ionescu 3-1 (11-9, 11-9, 3-11, 11-3) Alexis Lebrun-Eduard Ionescu non disputata Felix Lebrun-Iulian Chirita non disputata TORNEO FEMMINILE Finale Romania-Germania 0-3 Bernadette Szocs-Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11) Elizabeta Samara-Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11) Andreea Dragoman-Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11) Bernadette Szocs-Sabine Winter non disputata Elizabeta Samara-Annett Kaufmann non disputata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo, la Germania femminile e la Francia maschile conquistano il titolo agli Europei a squadre

News recenti che potrebbero piacerti

Legge: la Corte Costituzionale della Romania esaminerà la segnalazione dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia in merito al ddl sulle pensioni dei magistrati / Tennistavolo: la nazionale femminile romena, sconfitta dalla Germania nella finale dei Campionati - facebook.com Vai su Facebook

DALLA GERMANIA - Il Barcellona segue Fisnik Asllani dell'Hoffenheim https://ift.tt/YGvtW15 - X Vai su X

Tennistavolo, la Germania femminile e la Francia maschile conquistano il titolo agli Europei a squadre - Si chiudono gli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, andati in scena a Zara, in Croazia: la Romania esce sconfitta nell'ultimo atto in entrambi i ... Si legge su oasport.it

Tennistavolo: agli Europei a squadre volano Francia, Romania e Germania. Bene al femminile Svezia e Portogallo - La seconda giornata degli Europei 2025 a squadre di tennistavolo, in corso di svolgimento a Zadar, è andata in archivio. oasport.it scrive

Anteprima semifinali Women's Nations League: Germania-Francia, Spagna-Svezia - La Spagna incontrerà la Svezia, la Germania la Francia nelle semifinali di venerdì e martedì prossimo. Riporta it.uefa.com