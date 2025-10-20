Tennis | Sinner rinuncia a Finals CDavis
16.35 Jannik Sinner non giocherà le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Lo annuncia il capitano azzurro Filippo Volandri: "Non ha dato la disponibilità. La Coppa Davis è e resterà sempre casa sua". "Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik per noi comunque molto dolorosa - dice il presidente federale Binaghi - che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato d'essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
