Tennis spettacolare e combattuta giornata per il Club Piazzano Ebano

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacolare e combattuta giornata di tennis in via Patti domenica 19 ottobre, quando Club Piazzano Ebano e Team Avino Castellammare di Stabia hanno dato vita ai sei incontri validi per la terza ed ultima giornata d’andata del girone 7 del campionato nazionale a squadre di serie A2.Caricati dopo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

tennis spettacolare combattuta giornataTennis Tavolo Abbadia. Due vittorie e tanto spettacolo nella seconda giornata FITeT - ABBADIA LARIANA – La seconda giornata del Campionato Regionale FITeT 2025/2026 si è trasformata in un autentico festival del tennistavolo per l’ASD TT Abbadia Lariana, protagonista assoluta tra le ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Spettacolare Combattuta Giornata