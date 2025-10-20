Tennis Sinner rinuncia alla Davis | Decisione difficile

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ott. (askanews) – Jannik Sinner è arrivato a Vienna con la consueta calma controllata di chi sa già dove vuole arrivare. Mercoledì farà il suo esordio all’ATP 500 contro Daniel Altmaier, in un torneo a cui è legato da ricordi precisi: fu uno dei primi a dargli fiducia, offrendogli una wild card quando ancora cercava di farsi spazio tra i grandi. Da allora, Vienna è diventata quasi una tappa simbolica, un punto di ritorno nella geografia del suo tennis. Ma stavolta, la vigilia ha avuto tutt’altro tono. Il giorno del media day, la domanda non poteva che arrivare: la Coppa Davis, e la decisione di non rispondere alla convocazione per il 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

tennis sinner rinuncia davisBarazzutti sul no di Sinner alla Coppa Davis: "Va rispettato, ha programmi e obiettivi diversi dalla Nazionale" - L'ex capitano della squadra azzurra commenta la decisione del tennista di non giocare a Bologna con l'Italia: "Ha già dimostrato l'attaccamento alla maglia" ... Secondo corrieredellosport.it

tennis sinner rinuncia davisSinner spiega la rinuncia alla Coppa Davis: "Una settimana in più è importante, sembra una banalità ma non lo è" - Jannik Sinner ha parlato a Sky spiegando brevemente il perché alla rinuncia della Coppa Davis: "E' stata una decisione difficile, ... Segnala eurosport.it

tennis sinner rinuncia davisTennis: Sinner rinuncia a Finals C.Davis - Jannik Sinner non giocherà le Finals di Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Sinner Rinuncia Davis