Tennis Serie A1 | giornata agrodolce per i colori del Ct Palermo
La terza e ultima giornata della fase a gironi del massimo campionato a squadre di tennis si chiude con un pareggio colto dal team femminile tra le mura amiche contro il Tc Prato e una battuta d’arresto per gli uomini battuti in Toscana in quel di Bagno a Ripoli dal Match Ball Country Club. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tutti i risultati della terza giornata di Serie A1 by BMW Park Tennis Club Genova - TC Crema 1-5 Match Ball Firenze Country Club - CT Palermo 4-2 Santa Margherita Ligure - Sporting Club Sassuolo 4-2 Junior Tennis Perugia - CT - facebook.com Vai su Facebook
TENNIS SERIE A1 - Sfuma nei doppi la prima vittoria di Tennis Comunali Vicenza contro Selva Alta. Domenica prossima si replica, sempre in casa, contro il TC Italia, il club di @janniksin https://sportvicentino.it/2025/10/13/sfuma-nei-doppi-la-prima-vittoria-di-t - X Vai su X
USD Tennis Beinasco: due pareggi in serie A1 e A2 femminile - Le beinaschesi hanno tolto il numero 0 dalla classifica della serie A1 con il primo pareggio stagionale. Segnala tuttosport.com
Tennis: Serie A1, terza giornata. Il Ct Vela domenica di scena a Perugia - Sarà un Ct Vela tutto messinese quello che domenica 19 ottobre (si comincia alle 9) farà visita allo Junior Perugia, ... Da 98zero.com
Serie A1, seconda giornata: Firenze batte Crema e vola a punteggio pieno, Ocleppo show per Selva Alta - Serie A1 maschile 2025, seconda giornata di regular season: primo successo per l’EUR Sporting Club, pareggio tra Vicenza e Selva Alta. Come scrive spaziotennis.com