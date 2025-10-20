Tennis Serie A1 | giornata agrodolce per i colori del Ct Palermo

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza e ultima giornata della fase a gironi del massimo campionato a squadre di tennis si chiude con un pareggio colto dal team femminile tra le mura amiche contro il Tc Prato e una battuta d’arresto per gli uomini battuti in Toscana in quel di Bagno a Ripoli dal Match Ball Country Club. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

