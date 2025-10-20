Tennis no di Sinner alla Davis Volandri | Non ha dato disponibilità
Roma, 20 ott. (askanews) – Non c’è Jannik Sinner nel quintetto azzurro dei convocati per la Final 8 della Davis Cup. La conferma arriva dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Il capitano, Filippo Volandri, ha convocato: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori. “Con i nostri ragazzi azzurri – sottolinea Volandri – abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
