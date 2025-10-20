Tennis Junior Perugia avanti così Centrata la prima vittoria
PERUGIA - Arriva la tanto agognata, preziosissima, prima vittoria nel campionato 2025 di serie A1 per lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance. Un’affermazione che vale davvero oro, quella conquistata dai gialloblù di Tarpani e Grasselli al cospetto del Circolo del Tennis e della Vela Messina, superato e scavalcato in classifica, grazie ad una grande prestazione, dai perugini. Dinanzi ad una bella cornice di pubblico, la formazione dello Junior Tennis Perugia M Plus Performance già dai quattro incontri di singolare ha messo le cose in chiaro, vincendo tre partite e sfiorando addirittura il poker. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
