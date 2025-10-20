Tennis iniziano due nuovi ATP | Sonego e non solo gli italiani attesi in campo
Il tennis non si ferma, anzi stanno per iniziare nuovi tornei tutti da vivere: ecco quali italiani sono attesi in campo e tutte le info utili. Ci siamo: è iniziato ufficialmente il periodo del cemento indoor europeo per il tennis europeo. Dopo la vittoria di Sinner a Riad, si attende la discesa degli italiani in campo nei nuovi tornei ufficialmente cominciati. Gli occhi sono ora puntati specialmente su due ATP 500: quello di Basilea e quello di Vienna. Tennis indoor: gli italiani in campo, da Sonego a Darderi e non solo. All’ATP Vienna si avvicinano gli esordi di Darderi e Arnaldi rispettivamente contro Brandon Nakashima il primo e contro Alexandar Kovacevic il secondo. 🔗 Leggi su Sportface.it
