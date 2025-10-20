Tennis gli esiti del Rodeo d' Autunno al Republic di Jesolo

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Republic di Jesolo si è concluso il Rodeo d’Autunno di tennis di 3ª categoria, con 32 giocatori coordinati da Alessandro Mior.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayVince il tecnico di casa Nicola Migali che con un doppio 42 mette al secondo posto Simone Gaetani goriziano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tennis esiti rodeo dTennis, i vincitori del Rodeo di Russi - end il torneo di 3° maschile e femminile, con la formula Rodeo. Segnala corriereromagna.it

tennis esiti rodeo dTennis, da domani il Rodeo a Russi - Sui campi del Russi Sporting Club si gioca, da domani a domenica, il torneo di 3° maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si legge su corriereromagna.it

Tennis. Torneo d’autunno ’Rodeo Open’, tanta qualità in campo - Saranno 45 i giocatori in gara nel "Rodeo Open di Autunno", torneo Open maschile organizzato dal Russi Sporting Club con formula appunto Rodeo week- Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Esiti Rodeo D