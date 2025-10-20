Tennis gli esiti del Rodeo d' Autunno al Republic di Jesolo
Al Republic di Jesolo si è concluso il Rodeo d'Autunno di tennis di 3ª categoria, con 32 giocatori coordinati da Alessandro Mior. Vince il tecnico di casa Nicola Migali che con un doppio 42 mette al secondo posto Simone Gaetani goriziano.
