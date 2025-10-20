Tennis Giotto | le ragazze vincono 3-1 sulle torinesi il team maschile si arrende a Torino
Weekend di forti emozioni per il Tennis Giotto, protagonista di un doppio incrocio con il Circolo della Stampa Sporting di Torino nella terza giornata del campionato di serie A2. A dividersi le vittorie sono stati i due club, con il successo della formazione femminile aretina e la sconfitta del team maschile. Le ragazze guidate da Jacopo Bramanti hanno conquistato la prima vittoria stagionale imponendosi per 3-1 sui campi di casa, sostenute da un numeroso pubblico. I primi punti sono arrivati da Gaia Squarcialupi, vincente 6-1, 6-0 su Celeste Faustini, e da Camilla Gennaro, che ha superato Martina Cerbo 6-2, 6-3. 🔗 Leggi su Lortica.it
