Tennis A1 il Ct Vela Messina incassa a Perugia la prima sconfitta stagionale
Il Ct Vela Messina ha incassato la prima sconfitta stagionale. Nella 3^ giornata del campionato di serie A1 di tennis, la squadra peloritana, reduce da due pareggi, si è presentata sui campi in terra rossa umbri senza stranieri e con tutti peloritani, venendo superata per 4 a 2 dallo Junior. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
