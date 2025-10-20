Tendenze Settore Pizzeria 2026 tra identità storytelling e pizza on demand

Il 2026 sta terminando e in tanti vanno già alla scoperta di quelle che saranno le tendenze settore pizzeria 2026. Ebbene sì, per l’annata 2026, in molti sostengono che il panorama della pizza non sarà più visto come un semplice affare da pizzaioli. Sarà con tutta probabilità intrepretato sempre di più come un vero e proprio laboratorio di tipo culturale. Crescerà ancora di più l’importanza ovvero la forza del fattore storytelling. Il riferimento chiaro è il voler raccontare sempre più efficacemente la propria terra, il proprio territorio, una tradizione ‘rinnovata’ tra topping, nuove cotture e impasti innovativi ( come la panificazione botanica, di cui avevamo già parlato in varie circostanze nel nostro blog). 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

