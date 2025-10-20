Temporali piene e vento | oggi allerta gialla nel Parmense

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta gialla per temporali, frane, piene dei corsi minori e vento, valida per la giornata di lunedì 20 ottobre che riguarda anche il Parmense, in particolare le zone montane e collinari. Per la giornata di lunedì 20 ottobre sono previste. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

ALLERTA #METEO EMILIA ROMAGNA, DOMANI FORTI TEMPORALI E VENTO: RISCHIO FRANE E PIENE - facebook.com Vai su Facebook

ALLERTA METEO: Allerta *GIALLA* 102/2025 valida dalle 00:00 del 20/10/2025: temporali, frane e piene dei corsi minori, vento https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/documents/20181/3264777/allerta102_2025.pdf… #ALLERTAMETEO #METE - X Vai su X

Allerta gialla per temporali e vento in Emilia Romagna - Allerta gialla per temporali e vento, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulle montagne e le colline dell'Emilia- Lo riporta ansa.it

Allerta meteo in Emilia Romagna, piogge e venti forti: da quando e dove - Un inizio settimana che sembra dare l’addio alle ottobrate con sole e temperature relativamente miti ... Come scrive msn.com

Meteo: tra poche ore scoppieranno forti temporali, occhio al Vento Forte. Le zone coinvolte - La causa di tutto questo dinamismo meteo è un vortice mediterraneo che, nel corso della giornata di Mercoledì 15 Ottobre ha raggiunto con il suo carico di instabilità la Sardegna, per poi estendere la ... Lo riporta ilmeteo.it