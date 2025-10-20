Temporali e piogge in arrivo a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta gialla

. L'avviso della Direzione Regionale della Protezione Civile è valido dal mattino di domani, 21 ottobre 2025, e per le successive 12-18 ore. Si prevedono: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

