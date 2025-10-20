tellynonpiangere è il progetto musicale di Giorgio Campagnoli, 24enne pizzaiolo della provincia di Bologna. Il fil rouge delle sue esibizioni a X Factor 2025, fin qui, è stata la delicatezza: alle Audizioni Sui Muri degli Psicologi, ai Bootcamp Superclassico di Ernia. Una delicatezza che quasi mai gli ha fatto mostrare dei sorrisi sul palco. «Ha una specie di tormento», dice giustamente Achille Lauro. Tutto questo fino alle Last Call dello scorso giovedì 16 ottobre, quando, dopo aver eseguito perfettamente Pastello bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, ha mostrato il suo sorriso migliore in reazione all’ovazione del pubblico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - tellynonpiangere stavolta sorride: è nel team Gabbani con “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari