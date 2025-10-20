Telefonata Rubio-Lavrov Trump | La guerra può finire Zelensky | Non è Gaza Sofia offre un un corridoio aereo a Putin per il vertice a Budapest

«Penso ci arriveremo. Siamo sulla strada di provare a fare un accordo. Se non lo faremo, un sacco di persone pagheranno un grande prezzo": Donald Trump ostenta un moderato ottimismo in vista del vertice di Budapest con Vladimir Putin, di cui i rispettivi ministri degli esteri discuteranno probabilmente giovedì in un luogo ancora da definire dopo la loro cordiale telefonata lunedì.

