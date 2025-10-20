Telefonata Rubio-Lavrov Trump | La guerra può finire Zelensky | Non è Gaza Sofia offre un un corridoio aereo a Putin per il vertice a Budapest

Feedpress.me | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Penso ci arriveremo. Siamo sulla strada di provare a fare un accordo. Se non lo faremo, un sacco di persone pagheranno un grande prezzo": Donald Trump ostenta un moderato ottimismo in vista del vertice di Budapest con Vladimir Putin, di cui i rispettivi ministri degli esteri discuteranno probabilmente giovedì in un luogo ancora da definire dopo la loro cordiale telefonata lunedì. Il faccia a. 🔗 Leggi su Feedpress.me

telefonata rubio lavrov trump la guerra pu242 finire zelensky non 232 gaza sofia offre un un corridoio aereo a putin per il vertice a budapest

© Feedpress.me - Telefonata Rubio-Lavrov. Trump: "La guerra può finire". Zelensky: "Non è Gaza". Sofia offre un un corridoio aereo a Putin per il vertice a Budapest

News recenti che potrebbero piacerti

telefonata rubio lavrov trumpTelefonata Rubio-Lavrov. Trump: 'La guerra può finire' - Se non lo faremo, un sacco di persone pagheranno un grande prezzo": Donald Trump ostenta un moderato ottimismo in vista del ver ... Segnala ansa.it

telefonata rubio lavrov trumpUcraina, Trump: "Kiev potrebbe vincere ma non credo che riuscirà" - Anche il portavoce del Cremlino ha ribadito che le richieste russe restano le stesse e non ci sarà nessuna cessione parziale ... tg.la7.it scrive

telefonata rubio lavrov trumpVertice a Budapest tra Trump e Putin, telefonata tra Rubio e Lavrov - Come ha chiarito oggi il portavoce presidenziale Dmitrij Peskov, Mosca si aspetta che il vertice offra l’opportunità di promuovere una soluzione pacifica in Ucraina. secondopianonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Telefonata Rubio Lavrov Trump