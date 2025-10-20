Tecnologia avanzata | pulita illimitata sicura
ENI, ENERGY-TECH COMPANY, fa dell’innovazione tecnologica uno dei pilastri della propria strategia di transizione energetica e, ispirata al principio della neutralità tecnologica, supporta la ricerca nelle tecnologie innovative che possono generare una svolta nel percorso di decarbonizzazione. La fusione è l’energia che domina il nostro universo, in quanto è il principio fisico che alimenta le stelle, come il nostro Sole. In questo processo, la fusione di due atomi leggeri, come gli isotopi dell’idrogeno (Deuterio e Trizio), crea un elemento (Elio), che è un gas inerte comunemente utilizzato anche in normali applicazioni quotidiane, più leggero della somma dei due atomi iniziali, una reazione che libera un’enorme quantità di energia, secondo la nota equazione di Einstein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Fusione nucleare, c’è la roadmap: la centrale per l’energia pulita e illimitata in Europa entro il 2040 - Una centrale nucleare a fusione costruita interamente in Europa entro il 2040: è questo l’obiettivo annunciato da Milena Roveda, amministratrice delegata di Gauss Fusion, società nata da un’alleanza ... greenme.it scrive
Fusione nucleare: la Francia scommette sui laser per riuscire a riprodurre l’energia pulita e illimitata - La fusione nucleare è spesso considerata il “Sacro Graal” dell’energia pulita: nessuna emissione di CO2, nessun rifiuto radioattivo a lunga durata, una fonte virtualmente inesauribile. Si legge su greenme.it