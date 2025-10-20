Tecnologia avanzata | pulita illimitata sicura

ENI, ENERGY-TECH COMPANY, fa dell’innovazione tecnologica uno dei pilastri della propria strategia di transizione energetica e, ispirata al principio della neutralità tecnologica, supporta la ricerca nelle tecnologie innovative che possono generare una svolta nel percorso di decarbonizzazione. La fusione è l’energia che domina il nostro universo, in quanto è il principio fisico che alimenta le stelle, come il nostro Sole. In questo processo, la fusione di due atomi leggeri, come gli isotopi dell’idrogeno (Deuterio e Trizio), crea un elemento (Elio), che è un gas inerte comunemente utilizzato anche in normali applicazioni quotidiane, più leggero della somma dei due atomi iniziali, una reazione che libera un’enorme quantità di energia, secondo la nota equazione di Einstein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

