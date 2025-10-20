Teatro Storchi al via la stagione con Orsini e Popolizio
Due protagonisti del teatro italiano, Umberto Orsini e Massimo Popolizio, di nuovo insieme dopo il successo de I ragazzi irresistibili della scorsa stagione. Prima del temporale, che ha debuttato al Festival di Spoleto a giugno 2025, riparte con la sua tournée dal Teatro Storchi di Modena dove. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
