Teatro Storchi al via la stagione con Orsini e Popolizio

Modenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due protagonisti del teatro italiano, Umberto Orsini e Massimo Popolizio, di nuovo insieme dopo il successo de I ragazzi irresistibili della scorsa stagione. Prima del temporale, che ha debuttato al Festival di Spoleto a giugno 2025, riparte con la sua tournée dal Teatro Storchi di Modena dove. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Teatro Storchi Via Stagione